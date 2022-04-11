شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة وبدلاً من النقطة.. رجل سوداني ثري يرص حزم  من الأموال على رأس صديقه العريس ومتابعون: (رأس العريس أصبح كالبنيان بالمال بدلا من الطوب)





في تقليعة جديدة أقدم رجل ثري سوداني على تصرف أصبح حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بسبب الثراء الكبير للرجل الذي أقدم على خطوة في الكرم لم يسبقه عليها أحد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول بغزارة رجل ثري اقتحم بيت الفرح ليشارك صديقه العريس فرحه.

وقام الرجل بإخراج كمية كبيرة من الأموال التي جاءت في شكل حزمات مختلفة, حيث قام بوضع حزم الأموال الكثيرة على رأس العريس.

وقد ساعده على رصها على رأس العريس أحد الحاضرين وسط إعجاب الكثيرين وصيحاتهم العالية اعجاباً منهم بوقفة الرجل مع صديقه العريس.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تسابق المتابعون للمقطع على نشر تعليقاتهم الساخرة, حيث كتب أحدهم (رأس العريس أصبح كالبنيان بالمال بدلا من الطوب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين