كريس روك: لن أتحدث عن صفعة ويل سميث إلا بأجر!





بعد قرابة الأسبوعين على حادثة هزّت الأوساط الفنية في أميركا، أخيرا تحدث الممثل الكوميدي كريس روك عن صفعة النجم ويل سميث له أثناء تقديمه حفل أوسكار 2022 عقب سخريته من شعر جادا بينكيت سميث.

إلا أن روك أعلن أنه لن يتحدث عن الصفعة حتى يحصل على أجر، وذلك وفقا لصحيفة Palm Springs Desert Sun.

وأضاف روك في عرضه في إنديو، كاليفورنيا، يوم الجمعة، أنه بخير، وأن لديه عرضاً كاملاً، مضيفاً أنه لن يتحدث عن ذلك حتى يحصل على أجر، قائلا: “الحياة جيدة واستعدت سمعي”.

جدل عالمي

يذكر أن ويل سميث صفع كريس روك أثناء حفل أوسكار ٢٠٢٢ بعد أن سخر الأخير من سقوط شعر زوجة الأول، وقارنها بفيلم G.I. Jane الذي يدور حول امرأة تتخلص من شعرها لتنضم للقوات البحرية الأميركية.

وكانت أكاديمية الفنون أعلنت عن قرارها الذي توصلت له ضد النجم ويل سميث بعد صفعه للنجم الكوميدي كريس روك، مؤخرا، وجاء بمنع الممثل العالمي ويل سميث من حضور حفل توزيع الأوسكار لـ 10 سنوات مقبلة، أي حتى عام 2032.

يذكر أنه قبل قرار الأكاديمية، أعلن ويل سميث استقالته من أكاديمية العلوم والفنون المنظمة لحفل الأوسكار السنوي، وذلك في أعقاب صفعه لمقدم الحفل كريس روك على الهواء مباشرة بعدما سخر من شعر جادا بينكيت سميث.

إلى ذلك، أثارت الحادثة بلبلة كبيرة في الأوساط الفنية ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة، بل حتى عالمياً.

العربية نت