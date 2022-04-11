فلكي سعودي.. سنصوم رمضان مرتين في 2030م





كشف الفلكي السعودي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأحد)، أن المسلمين في جميع أنحاء العالم سيصومون شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030.

وقال الدكتور الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»: «سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية»، مبيناً أنه «يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، حيث حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، ويتكرر في 2063».

وأضاف: «في سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير (كانون الثاني) 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2030»، متابعاً بالقول: «بمعنى أننا سنصوم 36 يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 1451 و6 أيام لـ1452».

وأوضح الدكتور الزعاق أن رمضان يأتي ضمن السنة القمرية التي تكون مدتها 354 يوماً، بينما تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يوماً، والفارق بينهما 11 يوماً، لافتاً إلى أن الشهر الفضيل يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عاماً مرة واحدة، وفي هذه السنة 1443 سنصوم خلال فصل الربيع، و1449 في أوج الشتاء، و1457 أوج الخريف، و1466 أوج القيظ.

كان الفلكي السعودي أشار في فيديو نشره الأيام الماضية، إلى أننا سنصوم رمضان خلال الأعوام بين 1443 و1446هـ في فصل الربيع، وخلال الأعوام من 1447 وحتى 1450ه في الشتاء، ثم تدخل مرحلة الصيام في فصل الخريف، ومع أواخر الخمسينيات الهجرية يعود الصيام في الصيف، منوهاً بأن أطول ساعات الصيام في أوج القيظ وأقصرها في أوج الشتاء.

صحيفة الشرق الاوسط