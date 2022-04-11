بالفيديو.. ممثل شهير يصرح :أنا بريء من طلاق منة عرفة.. و”مشيلتهاش”





قال الفنان محمد نجاتي: “لما منة عرفة طلبت منِّي في مسلسل “فيلا 101″، وقالتلي مش عايزة اتشال، مع إن ده مش في آليات الفن، وافقت وراعيت أنها مكتوب كتابها، ولسه مدخلتش، وممكن حاجة زي دي تأثر على زواجها، من منطلق الجدعنة”.

انفصال منة عرفة

وتابع خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “أنا بريء من طلاق أو انفصال منة عرفة عن زوجها، أنا كنت مقدر موقفها، ونفذت لها اللي هي عايزاه”.

التطاول على إلهام شاهين

وأكمل: “استفزني جدا التطاول من طليق منة عرفة على الفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي، واضطريت أنى أرد عليه”.

مسلسل البحث عن الترند

وأضاف: “لو مراتي مش عاوز حد يلمسها ما أدخلهاش الفن، إنما أنا ضد تعطيل التصوير، وأنا مش عارف مسلسل البحث عن الترند بتاع منة عرفة وطليقها مكمل لحد امتى”.

شخصية محمد نجاتي بمسلسل “ولهان”

محمد نجاتي ضيف ياسمين عز في “كلام الناس”

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض الفنانة منة عرفة أن يلمسها الفنان محمد نجاتي خلال تصوير أحد المشاهد في مسلسل فيلا 101، مما خلق حالة كبيرة من الجدل.

وحدثت أزمة كبيرة بين محمد نجاتي ومحمود المهدي زوج منة عرفة، بسبب مشهد في المسلسل؛ حيث كان يجسد محمد نجاتي شخصية طبيب، ويكشف على منة ويضطر للمس يدها حتى يقيس لها النبض، ورفضت الأخيرة تصوير هذا المشهد.

ونشر محمود المهدي، فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلًا: “استنوا مهرجان المهدي، حارقكو، الأسبوع ده، على قناة يوتيوب”.

وتقول كلمات المهرجان، التي ذكر فيها المهدي، الفنان محمد نجاتي: “فين اللي كان عامل لي فيها الجولدبيرج، فين عمال يقول لك أنا والحديد، يبقى أنا فين شبه نجاتي، لسه شايفه مدغدغينو اتنين، وهيقعد في البيت شهرين”.

بوابة فيتو