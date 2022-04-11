بالفيديو.. بيع رقصة التابوت الشهيرة بمليون دولار





بيعت ملكية رقصة التابوت الشهيرة بـ1.045.409 مليون دولار كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) وهو نوع من الأصول الرقمية الفريدة التي انتشرت بشكل كبير في عام 2021.

رقصة التابوت

يذكر أن هذه الرقصة هي تقليد تراثي في بعض الدول الإفريقية بدأ يزدهر خلال الفترة الأخيرة مع تفشي فيروس كورونا وزيادة عدد الوفيات حول العالم.

الرقصة التي يؤديها مجموعة من حاملي النعوش الغانيين في طقوس يعتبرونها مراسم وداع تليق بالراحلين اجتاحت الثقافة الشعبية للإنترنت مقرونة بموسيقى تدعى أسترونوميا للتعبير عن خطورة الخروج من المنازل أثناء الإغلاق وتفشي كورونا.

فرقة أسس بنيامين إيدو

ومن بين أبرز الفرق التي تؤدي رقصة التابوت فرقة “أسس بنيامين إيدو” التي تتخذ من دولة غانا مقرًا لها، حيث يقوم 4 أو 6 من الشباب بالرقص وهم يحملون التابوت ظنًا منهم أنهم يُضفون البهجة على الميت فيما يرى البعض أنها قد تكون حلًا غير تقليدي لمشكلة البطالة حيث وفرت رقصة التابوت آلاف الوظائف للشباب العاطل في غانا.

أخيراً، فالموسيقى المُركّبة على الفيديوهات المتداولة هذه الأيام ورغم تطابقها مع حركات الرقص؛ إلا أنها لا تعود لهذه الطقوس. بل هي أغنية شهيرة اسمها Astronomia pic.twitter.com/E3FHxgENsr — Alyousefi_nabil (@nabil89_) April 4, 2020

صحيفة المواطن