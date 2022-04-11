بالفيديو.. ذعر وهروب جماعي في ساحة التايمز بنيويورك.. والسبب مفاجأة!





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر هروب جماعي بالمئات ، فور سماع دوي انفجار، في ساحة التايمز سكوير الشهير بمدينة بنيويورك الأمريكية.

وانتشر على موقع “تويتر” العديد من المقاطع، التي توثق لحظة هروب الناس، بعد أن أصابهم الذعر جراء سماع دوى انفجار، اعتقدوا أنه نجم عن قنبلة.

ويمكن من خلال الفيديوهات المنتشرة، سماع صوت الصراخ يعم أرجاء ساحة التايمز، ورؤية الناس وهم يركضون في كل الاتجاهات والبحث عن ملاذ آمن للفرار.

وانتشرت قوات الأمن في المكان للتحقق من الحادثة، فيما اتضح لاحقًا أن غطاء بالوعة صرف صحي انفجر وطار من مكانه، ما تسبب في سماع دوي بصوت عالي.

قبل قليل.. ذعر جماعي وهروب المئات في ساحة التايمز بنيويورك بعد سماع دوي انفجار، اتضح لاحقاً أن غطاء بالوعة انفجر وطار من مكانه. ولا تقارير عن إصابات.pic.twitter.com/MrSmgf20FR — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 11, 2022

صحيفة المرصد