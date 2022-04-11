بالفيديو.. تفاعل مع رسالة مؤثرة وجهتها فتاة من داخل “الحرم المكي” إلى أخيها السجين خلال بث مباشر





تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر لرسالة بعثتها فتاة من داخل المسجد الحرام إلى شقيقها السجين، معبرة عن اشتياقها له وانتظارها لخروجه.

ووجهت الفتاة رسالة دعاء بالفرج إلى شقيقها، خلال تقرير بثته قناة “الإخبارية” لنقل مشاعر فرح واطمئنان المعتمرين والمصلين بالحرم المكي، مؤكدة أنها جاءت إلى المسجد الحرام خصيصا لتوجيه الرسالة إلى شقيقها الذي يتابعها من السجن عبر القناة، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكنه مشاهدتها.

وبكت الفتاة بشكل مؤثر مستذكرة موقفا جمعها مع شقيقها، حيث رفعت جوالها أمام الكاميرا لتظهر غطاء الجوال، قائلة “هذا جوالك يا حسام والكَفَر الذي اخترناه سويا، وإن شاء الله عند خروجك بالسلامة نعمل غيره”.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع الفتاة، مشيدين بمشاعر الأُخوة بينهما داعين الله أن يفك كرب أخيها، فيما تساءل آخرون عن رقم فاتورة “فرجت” الخاصة بشقيقها حتى يتمكنوا من مساعدته والإفراج عنه.

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