الإرصاد الجوية: درجات الحرارة تحافظ على قيمها





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على قيمها ليشمل فى معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب شرق وجنوب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري معظم أنحاء البلاد .

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من وأدي حلفا وأبوحمد وبورتسودان وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم كسلا وحلفا الجديدة وود مدني والدويم والفاشر.

سيكون الطقس غانما جزئيا في القضارف وسنار والجنينة والأبيض وكوستي وأم البنين وأبو نعامة والنهود ونيالا ورشاد والدمازين والضعين.

وستشهد كادوقلي ورشاد والدمازين وبابنوسة رخات خلال الفترة الليلية

سونا