شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة التاسعة





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

(٩)

كردفان … كانت محور حلقة اليوم ، و حينماً تكون كردفان محوراً فهذا هو مكانها الطبيعي ، وسطية الموقع و الجغرافيا و التنوع .



مقدمة الأستاذ مصعب الصاوي و خاتمته لم يجد بها مساحة لذكر الشاعرين العظيمين عبد الله الكاظم و فضيلي جماع ، و لم يجد بها مكاناً لعبدالرحمن عبد الله و لا ود القرشي و أتمنى أن يخيب ظني و تكون هنالك حلقة أخرى سيكمل فيه ما بدأه من تناول لغناء كردفان و مبدعيها .

إستهل شباب البرنامج الحلقة بأهزوجة كردفانية للفنان القدير ( عثمان حميدة ) تور الجر ، الليلة و الليلة دار أم بادر يا حليلا ، و هي أيقونة من أيقونات الشارات الغنائية التي تم إستخدامها لعقود عبر الإذاعة السودانية .

الفنانة إنصاف فتحي قدمت لنا في مستهل حلقة اليوم أغنية ( الزول الأخدر) من كلمات و ألحان علي حرقاص .

ما دوامة رائعة الفنان الكبير إبراهيم موسى أبا ، قدمها لنا في حلقة اليوم الفنان الشاب مأمون سوارالدهب .

أجمل الحواري من كلمات الشاعر محمد عبدالله أبكر و من ألحان الفنان الكبير صديق عباس ، قدمتها لنا في حلقة اليوم الفنانة هدى عربي .

جنزير التقيل من التراث الكردفاني الذي يتناول الفروسية و الشجاعة ، تغنت بها في حلقة اليوم الفنانة لينا قاسم و قد كان أداءها مدهشاً لصعوبة كلمات الأغنية و لحنها المركب .

عاطف السماني فنان صاحب صوت جميل و تجربة جادة ، قدم لنا أغنية ( الصندل الداقينه ) و هي عمل خاص به من كلمات و ألحان الشاعر علي حرقاص .

الفنان شكر الله عزالدين كان سهمه في حلقة اليوم أغنية ( الكرب السادة ) و هي أيضاً من التراث الكردفاني .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين