6 ميزات وحيل مخفية في تطبيق واتس آب





يحتوى تطبيق واتسآب على العديد من الميزات والحيل المخفية التى لا يعلم بها أغلب مستخدمي واتسآب ومن هذه الحيل :

١- إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور في معرض الصور بهاتفك

ويمكن إيقاف تشغيل هذا عن طريق فتح تطبيق واتسآب ثم تحديد الإعدادات، ثم توجه إلى Media Auto-Download ، حيث ستجد ثلاثة خيارات: عند استخدام البيانات الخلوية ، وعند الاتصال على شبكة Wi-Fi ، وعند التجوال، قم بتعطيل التنزيلات التلقائية عن طريق إلغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة ، الصور والصوت والفيديو.

2- استخدام ميزة الرسائل المؤقتة أو رسائل التدمير الذاتي

ويمتلك واتسآب ميزة رسائل التدمير الذاتي التي تحمي المعلومات الحساسة التي قد ترسلها إلى مستخدمين آخرين عن طريق حذف نفسها تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت، ويمكن القيام بذلك عن طريق لمس اسم جهة الاتصال في الدردشة، ثم حدد خيار الرسائل وقم بتشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة

٣_- عرض تفاصيل الرسالة

لمعرفة وقت تسليم الرسالة أو قراءتها، اسحب إلى اليسار على الرسالة التي أرسلتها لعرض هذه الإحصائيات على هاتفك الآيفون ، ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الضغط لفترة طويلة على رسالة ، ثم النقر فوق زر القائمة متبوعًا بالمعلومات

٤- تثبيت المحادثات المهمة لتظهر أولًا

ويمكن تفعيل هذا الخيار على هواتف أندرويد من خلال الضغط لفترة قصيرة على محادثة معينة ثم ضغط أيقونة الدبوس التي تظهر أعلى شاشة التطبيق، أما في هواتف آيفون فيمكن الضغط على محادثة معينة وسحبها لجهة اليمين ثم الضغط على خيار التثبيت Pin.

٥-أرسل موقعك إلى العائلة أو أحد الأصدقاء

يتيح لك واتسآب إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال ، وكذلك مشاركة جهة اتصال أو مستند ، ولكن يمكنك أيضًا إرسال موقعك، هذا مفيد للغاية في مكان ما ، خاصة إذا اخترت مشاركة الموقع المباشر ، والذي يسمح لجهة الاتصال الخاصة بك برؤية موقعك المباشر طوال المدة التي تختارها حتى يتمكنوا من تتبعك

6- البحث في دردشة محددة

هواتف آيفون :ادخل على الدردشات ثم دردشة محددة ثم انقر فوق معلومات الاتصال في الجزء العلوي ثم بحث الدردشة ثم اكتب في شريط البحث الذي يظهر أعلى تلك الدردشة المحددة

هواتف أندرويد : الدردشات ثم دردشة محددة ثم افتح القائمة أعلى اليمين ثم بحث ثم اكتب في شريط البحث الذي يظهر أعلى تلك الدردشة المحددة

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