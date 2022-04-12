



• رسمياً دخل الدكتور حامد البشير الوالي الأسبق لولاية جنوب كردفان في عهد حمدوك القائمة المختصرة لاختيار رئيس الوزراء القادم ..



• قيادات عسكرية وسياسية بمجلس السيادة نقلت إلي دكتور حامد وبصورة رسمية نيتها في ترشيحه للمنصب وأبدي الرجل موافقة مشروطة لكنها ليست متعنتة مما يعني أنه الأقرب لتولي المنصب حال سارت بقية أطراف المعادلة علي مهل !!

• دكتور حامد البشير أجري مشاورات محدودة مع مقربين منهم يستأنس رأيهم .. ومن بين الذين التقي بهم للتفاكر قيادات سياسية وأمنية ومؤثرين في المشهد الاقتصادي السوداني ..

• حامد البشير من الرموز الأكاديمية داخل حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الراحل الصادق المهدي ومع ولائه لحزب الأمة وكيان الأنصار إلا أنه ظل مستقلاً في مواقفه وآرائه من قضايا عدة كانت تشكل تقاطعات كثيرة داخل الحزب والكيان ..

• ترشيح حامد البشير لمنصب رئيس الوزراء ربما يجد معارضة من آل المهدي في حزب الأمة والذين يرون أنهم الأحق بالمنصب ويطمحون في ظروف أفضل من هذه ليكون المنصب من نصيبهم فمنهم من لايحتمل أن يكون أحد أبناء الأنصار من خارج البيت المهدوي رئيساً للوزراء!!

• تعيين حامد البشير سيربك حسابات حزب الأمة ..فالرجل من أبناء الحزب التاريخيين وليس سراً أنه صار مستقلاً عن سطوة حزب الأمة في الآونة الأخيرة وبدا أقرب لمحور التعاون مع الجيش حفاظاً علي الوطن وأمنه القومي ..

• تعيين حامد البشير رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية خلفاً لصديقه حمدوك سيكون أمراً مفاجئاً لكثيرين ..لكنه لن يكون غريباً فرمال وتحالفات السياسة في السودان تتحرك بسرعة لافتة قد تقلب كل مسلّمات المعقول السياسي والحزب رأساً علي عقب ..

• انتظروا ..فربما تصبحون علي حقيقة أن رئيس الوزراء الذي سيجلس علي كرسي حمدوك هو الدكتور حامد البشير ..

عبد الماجد عبد الحميد