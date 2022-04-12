شاهد بالفيديو.. لميس علي: إجابتي على سؤال (لوكنتِ ولد) لأني بالجد بعاني من الموضوع دا





قالت الناشطة لميس علي، في لايف عبر فيسبوك، بأن أجابتها حول لوكنتِ ولد لمدة 24 ساعة حاتعملي شنو، والتي أثارت ضجة على منصات التواصل، لأني بالجد بعاني من صعوبة قضاء الحاجة عندما أكون في مكان عام.

وأضافت أن جميع النساء في السودان يعانين مثلها، خاصة العاملات وبائعات الشاي و الطالبات، في ظل عدم توفر مرافق صحية بالشارع، خاصة من هن مصابات بأمراض، رغم عدم اقرارها بصحة هذا السلوك.



وكانت لميس قد أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إجابتها على سؤال استطلاعي في أحد البرامج التفاعلية على يوتيوب، ماذا لو تحولتِ إلى ولد لمدة 24 ساعة، فأجابت (ساتبول واقفة في الشارع) لأننا نعاني كبنات من ذلك، في ظل عدم القدرة على ذلك.

الخرطوم: (كوش نيوز)