إشادات عديدة بالممثلة والمطربة رؤى محمد نعيم عقب ظهورها في مسلس سكة ضياع





حظيت المطربة والممثلة السودانية الشابة رؤى محمد نعيم باشادات عديدة من قبل متابعها وجمهورها الذي أبدي الإعجاب بها عقب ظهورها في مسلسل” سكة ضياع” .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد عكست رؤى حال الشباب الذين يتواجدون بالشوارع وينامون بها مختلطين رجالا ونساءا.

عدد من جماهير رؤي ذكر بأنها أبدعت في إجادة أدوارها في المسلسل لذلك طالبوها بضرورة التركيز على الدراما أكثر من الغناء لانها توصل الفكرة بطريقة سلسة وتعيش الواقع كالحقيقة .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)