بالفيديو.. بكلمات عفوية سوداني يصف مشاعره تجاه الملك سلمان بن عبد العزيز





عبر مواطن سوداني بعفوية عن المشاعر التي يكنها ويكنها الشعب السوداني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فايز المالكي في السودان

وخلال إحدى حلقات برنامج إنسان من تقديم الفنان فايز المالكي قال المواطن السوداني : أوجه تحيتي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتابع بعفوية : نحن لا يوجد لدينا ما نقدمه سوى الجهد والعرق والعمل ورفع يده في الهواء وقال : حبابك عشرة.

وأضاف أنه لو طلبنا سنلبّي على الفور ونحن في خدمة السعودية وسنصلها أسرع من الطائرة بل وسنعبر المالح بدون سفينة تلبية للنداء.

يذكر أن حبابك في الثقافة السودانية تعني مرحبًا، على الرحب والسعة ويقال حبابكم عشرة للتعبير عن الترحيب وفي السودان مقولة “حبابكم عشرة بلا كشرة”.

نبذة عن برنامج إنسان

ويقدم برنامج إنسان على قناة السعودية، وهو يحمل طابعًا إنسانيًا يغوص من خلاله في بحر الأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة وأعماله الجليلة في علاج المرضى ومساعدة المحتاجين وتأمين مستقبل أطفالهم.

فكرة البرنامج تقوم على تقديم جملة من المساعدات الإنسانية بمختلف المجالات (طبي، تعليمي، تمكين، إيواء) من خلال الحالات الإنسانية التي يتم معايشتها بواسطة فرق متخصصة عبر تقارير مصورة، كما اعتمد البرنامج على استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعرض الاحصائيات والأرقام المتعلقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة حسب سياق الحلقات، حيث تكشف الحلقات عن مساهمات تجاوزت 19 مليار دولار لعدد من المشاريع الخيرية.

صحيفة المواطن