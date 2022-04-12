بعد الزفاف الأسطوري.. ديفيد بيكهام يفاجئ العروسين بهدية ضخمةة





بتكلفة وصلت إلى أكثر من 3 ملايين دولار، أقيم حفل زفاف بروكلين بيكهام – الابن الأكبر لديفيد بيكهام – والممثلة نيكولا بيلتز.

ويبدو أن التكلفة الباهظة لحفل الزفاف وتفاصيله الفاخرة، لم تكن هي الحدث الأبرز،

إذ أهدى ديفيد بيكهام العروسين، هدية سخية، وهي سيارة جاكوار المفتوحة ذات المقعدين عتيقة الطراز تعود لعام 1954، موديل 1954 XK140، تحولت إلى كهربائية، بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني (حوالي 600 ألف يورو).

جاء الطراز الأزرق الفريد من نوعه، من Lunaz، وهي شركة استحوذ فيها ديفيد بيكهام على 10% من الأسهم في يونيو/ حزيران 2021، وفقاً لموقع “today” الإيطالي.

وعلق ديفيد لورنز، الرئيس التنفيذي للشركة: “عند إنشاء سيارة Jaguar XK140 الكهربائية الجميلة، يشرفنا سد الفجوة بين الحياة المهنية لديفيد بيكهام، وهو مستثمر في Lunaz، وحياته العائلية”.

وأضاف: “هذه السيارة الاستثنائية هي الهدية المثالية لابنه بروكلين وزوجة ابنه، نيكولا، من جميع النواحي، هذه السيارة الكلاسيكية غير العادية Electric of Lunaz ترمز إلى مستقبل مشرق وإيجابي”.

ووصل لاعب كرة القدم السابق نفسه، مع زوجته فيكتوريا، على متن السيارة الفاخرة في حفل الزفاف ، لتسليمها شخصياً للعروسين، ثم غادرا الحفلة في سيارتهما القديمة من طراز مازيراتي.

ووفقاً لمجلة “هالو” البريطانية، يبدو أن الهدية الفخمة مستوحاة بشكل مباشر من سيارة جاكوار E-Type الفريدة من نوعها لعام 1968 والتي استخدمها الأمير هاري لنقل عروسه الجديدة آنذاك، ميجان ماركل، إلى حفل الاستقبال المسائي لزفافهما في Frogmore House والذي أقيم في الـ19 من مايو/ أيار 2018.

يذكر أن حفل زفاف بروكلين بيكهام والممثلة نيكولا بيلتز، أقيم السبت في قصر والدي نيكولا في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأتم بروكلين بيكهام مراسم زفافه على بيلتز أمام العائلة والأصدقاء، وبحضور عدد قليل من الضيوف والمشاهير أبرزهم سيرينا ويليامز وإيفا لونجوريا، في حفل أسطوري ارتدت فيها العروس فستان زفاف صمم خصيصاً لها من توقيع دار الأزياء العالمية الإيطالية Valentino، بينما ارتدي العريس بدلة من تصميم الدار الفرنسية Dior مع اكسسوار من الألماس، من تصميم شركة أنيتا كو للمجوهرات.

بوابة العين الاخبارية