يعرض في عيد الفطر.. «واحد تاني» أحدث أفلام أحمد حلمي





استقر صناع فيلم النجم أحمد حلمي على اسمه النهائي ليكون «واحد تاني»، بدلًا من «العيل» أو «أكس»، والذي يعود من خلاله للشاشة الكبيرة بعد غياب استمر قرابة 3 أعوام، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومحمود حافظ وسيد رجب وروبى ونسرين أمين في البطولة النسائية، ويتكتم صناعه على التفاصيل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد خلاله حلمي شخصيتين ضمن أحداثه، ومن المقرر أن ينافس الفيلم ضمن موسم عيد الفطر المقبل الذي ينطلق بداية مايو المقبل.

كان فيلم «خيال مآتة» هو آخر أفلام «حلمي» في السينما، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، إنتاج 2019، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبدالرحمن أبوزهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

المصري اليوم