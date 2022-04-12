«استغل نجل شقيقه الطفل في تهريب شحنة حشيش».. المشدد 15 عامًا لتاجر مخدرات بشبرا الخيمة





قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى، الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات «غيابيا» بتهمة الاتجار في المخدرات واستغلال نجل شقيقه الطفل في نقل الحشيش، كما قررت المحكمة إيداع الطفل نجل شقيقه إحدى مؤسسات دور الرعاية الإجتماعية ومتابعة حالته لقيام المتهم الأول باستغلاله في نقل المخدرات، كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات وقدرها 3 كيلو و150 جرام حشيش.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث محطة قطارات شبرا الخيمة تفيد بضبط طفل عمره 15 عاما بحوزته حقيبة عثر بداخلها على كمية من طرب الحشيش قدرت بنحو 3 كيلو و150 جراما أثناء مرورها على جهاز التأمين ببوابة محطة شبرا الخيمة للقطارات .

انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناقشة الطفل أفاد بأن عمه أعطاه الحقيبة للمرور بها وكان يقف في انتظارة خارج المحطة لمراقبته، وعندما ألقى القبض عليه هرب العم وتركه.

وبفحص كاميرات المراقبة بالمحطة تبين وجود عم الطفل أثناء إعطائه الحقيبة خارج المحطة وهرب بعد ذلك. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم «العم» مقاول في منطقة مطروح وإنه هارب من حكم جنائى بالحبس وإنه يتاجر في المخدرات. وأضافت التحريات أنه استغل سذاجة الطفل نجل شقيقه الذي يتولى رعايته عقب وفاة والده وأعطاه الحقيبة وبها المخدرات وطلب منه المرور من بوابة التفتيش من المحطة لاستقلال القطار وسوف يدخل وراءه في حالة عبوره ليستقلا القطار إلى محطة بنها، وهناك سوف يأخذ الحقيبة لتوصيلها إلى مكان آخر.

ونوهت المحكمة في أسباب حكمها بضرورة متابعة الأطفال من قبل الجهات المعنية والمختصة فيمن هم في كفالة ورعاية الغير حتى لا يتعرضوا للاستغلال بكافة أنواعه.

المصري اليوم