مصر.. ربة منزل تشعل النيران في زوجها ومنزله





شهدت مصر قيام زوجة بإشعال النار في زوجها وبيتها بسبب خلاف على المصاريف.

ففي قرية شاوة الريفية على دلتا النيل في محافظة الدقهلية، في مصر،قامت ربة منزل بإشعال النيران في زوجها، وذلك بسبب الخلاف على المصاريف.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول “عادل. ع.ال”، مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية ادعاء تعد.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته”بسبب خلافات زوجية على المصاريف، مما دفع الزوجة إلى إلقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم في المنزل، وإشعال النار، ما أدى إلى اشتعال النار في المنزل والزوج، ووصلت نسبة الحروق بجسد الزوج إلى 65%.

كما طال الحريق الزوجة وتسبب في إصابتها بحروف تُمثل 20%، وتم نقلها إلى المستشفى، ووضعها تحت الحراسة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الزوجة، لحين الانتهاء من علاجها.

البيان