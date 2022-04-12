شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة العاشرة





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

(١٠)

الحلقة التي حملت الرقم عشرة من حلقات هذا الموسم كانت تحمل النجوم عنواناً لها ، و سيرة النجوم يطول الحديث عنها في معجم الغناء السوداني و دفاتر شعراءه و مغنيه .

الشاعر الكبير مدني يوسف النخلي كتب للنجوم السعيدة و التي تفرح بالمحبوبة ، خلافاً لما درج عليه و تداوله الشعراء من معانٍ تجعل من النجوم دليلًا للعاشق الحائر أو شاهدًا على سهده و سهره .



( فرحانة بيك كل النجوم ) التي صدحت بها البلبة الفنانة هادية طلسم و من قبلها كان علي السقيد هي من ألحان الموسيقار يوسف الموصلي .

إنصاف فتحي قدمتها لنا هذا المساء بأسلوب راقٍ و ( رايق ) .

الإهتداء بالنجوم عند القدماء ، و اللجوء إلى النجوم كدليل و هادٍ للقوافل و السائرين في الصحراء هي أحد أهم ما ميز النجوم لدى الإنسان .

الأستاذ الكبير الشاعر و الدرامي قاسم أبوزيد وضع محبوبته في مكانة النجمة الهادية ، فكان النص الجميل الذي جاء من خارج صندوق خيال الشعراء ( كوني النجمة ) و الذي وضع لحنه الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد ، تغنت لنا بها هذا المساء الفنانة المتألقة لينا قاسم .

( يا نجمتي و سعودي ) من كلمات الشاعر الكبير عبد المنعم عبد الحي و من ألحان شيخ الملحنين السودانيين الموسيقار الكبير برعي محمد دفع الله ، و التي تم طريزها على قياس صوت و لونية أداء عبقري الأغنية السودانية الفنان الكبير سيد خليفة ، قدمتها لنا في حلقة اليوم الفنانة مكارم بشير .

الفنان الشاب عاطف السماني الذي يجمع بين المتصوف و الراستا و المادح و المغني ، قدم لنا هذا المساء رائعة روائع الغناء للنجوم في مجلد الغناء السوداني ( يانجوم الليل أشهدي ) ، و هي من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الريح و من ألحان كروان السودان عبدالكريم عبدالله ( كرومة ) .

و اللافت للنظر و السمع إن شئنا الدقة أن الفنان عاطف السماني قام بأدائها هذه المرة على طريقة الفنان الراحل عبد العزيز المبارك .

( الجنزيز في النجوم ) لون آخر من ألوان تناول النجوم في غناء أهل السودان .

و هي إستخدام النجوم في غناء الحماسة و الفروسية و مدح الفرسان و وصف شجاعة و كرم فارس القبيلة .

قدمها لنا في ختام حلقة اليوم الفنان الشاب مأمون سوار الدهب ، و هي من منسوبات التراث كلمة و لحناً .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين