الفنانة عائشة بن أحمد لرامز جلال بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار: منك لله





أظهر مقطع فيديو، ردة فعل الفنانة عائشة بن أحمد، بعد اكتشاف مقلب برنامج “رامز موفي ستار”، مع الفنان المصري رامز جلال.

وقالت الفنانة عائشة بن أحمد:” منك لله يا رامز”، حيث قامت بالصراخ والخوف، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج “رامز موفي ستار”. يذكر أن تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

مزمز