سوسن بدر: محمد رمضان مش «نمبر وان» ومنى زكى مغلطتش في اختيار «أصحاب ولا أعز»





أكدت النجمة سوسن بدر، أن الفنان محمد رمضان وجه مصري وموهبة جميلة ويشبه الشباب في الشارع المصري، قائلة: «موهبة محمد رمضان كانت باينه من الأول من غير أرقام نمبر وان، وهو ممثل شاطر وكنت عارفه أنه هيبقى ممثل شاطر».

وعلقت الفنانة سوسن بدر، خلال حوارها ببرنامج «حبر سري»، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن لقب نمبر وان الذي يطلقه محمد رمضان على نفسه، قائلة: «محمد رمضان موهبة شاطرة وفي ألف ممثل نمبر وان، وآخر شغل لنا كان فيلم الكنز ومتعرضش عليا شغل معاه بعدها».

وعن رأيها في الأزمة التي تعرضت لها منى زكي، ردت: «منى زكى مغلطتش في اختيار دورها في فيلم أصحاب ولا أعز وهي ممثلة، والهجوم كان زيادة ومبالغ فيه وده فيلم بيتعمل أكثر منه ألف مرة في افلام مصرية وغيره، وتعرضت لحملة صعبة وهي ممثلة لها قيمتها وتاريخها».

المصري اليوم