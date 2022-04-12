حميد الشاعري يكشف حقيقة الشجار مع عمرو دياب





نفى الفنان حميد الشاعري ما كتبه الناقد الموسيقي محمد عطية، والذي ذكر أن أنوشكا أخبرته في حوار صحفي، أنها منحت حميد الشاعري لحنًا حتى يقوم بتوزيعه، حيث قال لها إنه سيء وضعيف، لكنها فوجئت بأن الشاعري غناه.

وقال الشاعري، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»: «لم يحدث هذا الأمر نهائيا، تعاونت مع أنوشكا من قبل، ولا توجد أي مشكلة بيننا».

كما نفى، ما تردد بخصوص حدوث مشاجرة بينه وعمرو دياب، موضحًا: «الكلام ده غريب شوية، وأول مرة أشوف الكلام ده، ومحصلش أي مشكلة بيني وبين محمد الفيل مساعد عمرو دياب»، وأكد، أن ما قيل بخصوص غضب عمرو دياب منه بسبب توزيع أغنية لمصطفى قمر أمر عارٍ من الصحة.

المصري اليوم