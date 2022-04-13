جلواك يبدي غضبه من الإساءات التي وجهت لهم عقب بث “سري للغاية” ويكشف المثير عن المسلسل





أبدى الممثل المعروف محمد جلواك إستياءه الشديد من الإساءات التي وجهت له وفريق عمل مسلسل “سري للغاية” حيث قال إن الجمهور إنتقده على المسلسل وأصبح يعلق بطريقة غير جميلة ومقبوله عليه مماجعله ينزعج .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر جلواك إن هنالك العديد من المسلسلات الجميلة التي تبث تزامنا مع” سري للغاية” فعليه اذا لم يعجبك فيمكنك مشاهده غيره ولكن دون تقديم إساءات “عجبك أحضر ما عجبك ماتحضرو”.

وواصل حديثه قائلاً إن الجمهور تعود على سلسلة (ضغوطات) المسلسل الريفي البسيط لذلك لم تعجبه “سري للغاية”.

من جهته كشف جلواك عن أسرار المسلسل الذي قال بأنه عبارة عن أربع ساعات فكيف يغيرون ملابسهم خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة وذلك رداً على الإنتقادات التي طالتهم وكان من ضمنها عدم تغيير ملابس الممثلين في الحلقات.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)