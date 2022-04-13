شاهد بالفيديو.. الطفلة السودانية الشهيرة (بالغتوا بوليغ) تهدد عصابات 9 طويلة وتتوعدهم (نحنا تاني ما بنشتكي للشرطة..انتو البتمشوا تشتكونا ليها)





ظهرت الطفلة السودانية الشهيرة سعاد والتي اشتهرت داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم (بوليغ) في مقطع فيديو تداوله المئات من المتابعين باهتمام وباعجاب كبيرين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحدثت الطفلة (بالغتوا بوليغ) خلال المقطع عن عصابات 9 طويلة التي ظهرت مؤخراً في السودان وروعت المواطنين.

الطفلة توعدت العصابات بحسمهم عن طريق المواطنين أنفسهم الذين تسلحوا وأصبحوا جاهزين للتصدي لهم.

كما توعدت العصابات بصدامات قوية تجعلهم تجعلهم يذهبون بانفسهم للشرطة لحمايتهم بدلاً من العكس, وهو ذهاب المواطنين للاحتماء بالشرطة وقالت بحسب ما نقلت عناه محررة موقع النيلين: (نحنا تاني ما بنشتكي للشرطة..انتو البتمشوا تشتكونا للشرطة).

كما قامت الطفلة سعاد في ختام حديثها المتداول ببث الحماس في قلوب أبناء بلدها من أجل تحفيزهم للقضاء على العصابات الخطيرة, عبر أبيات شعر من الفخر والحماسة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين