شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يتحدث بكلام فاضح يحمل إيجاءت جنسية رداً على سؤال: (لماذا يتزوج الرجال في الشتاء) والمذيعة تضحك بشكل هستيري بدلاً من أن توبخه وتوقف التسجيل





صب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على مذيعة قامت باستضافة شاب في الشارع العام, وذلك من أجل أن يجيبها على سؤال هايف لا معنى لها حسبما ذكر المتابعون.

وبحسب الفيديو المتداول ورصدته محررة موقع النيلين فقد وجهت المذيعة سؤال للشاب يقول (لماذا يتزوج الرجال السودانيين في فصل الشتاء).

إجابة الشاب جاءت فاضحة وتحمل إيحاؤت جنسية وتدل على عدم ثقافته حيث أجابها بلغة أقل ما يقال عنها لغة (شوارع).

والمؤسف أكثر حسبما قال متابعوا المقطع رد فعل المذيعة, فبدلاً من إيقاف التسجيل وتوبيخ الشاب, دخلت المذيعة التي انتقدها المئات في فاصل من الضحك الهستيري وهو ما جعل الشاب يتمادى ويردد في كلمته.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين