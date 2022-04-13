



من المتوقع أن يشهد عشاق الفلك أول كسوف للشمس في عام 2022 بعد فترة قصيرة، في 30 أبريل الجاري.

وبحسب موقف “سبيس”، سيحدث كسوف جزئي للشمس في نهاية شهر أبريل، بأجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وسيبدأ كسوف الشمس في الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش)، حيث سيكون مرئيا لأول مرة لمراقبي السماء في منطقة الرؤية.

وفقا لموقع “TimeandDate.com”، سيكون وقت الكسوف الأقصى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش)، مع انتهاء الكسوف في الساعة 6:37 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش).

العالم يشهد أول كسوف شمسي لهذا العام نهاية الشهر الجاري

علم

الفضاءالعالم يشهد أول كسوف شمسي لهذا العام نهاية الشهر الجاري

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وفي هذه الحالة، يحجب جزئيا الشمس عن المشاهدين على الأرض. وخلال الكسوف الجزئي للشمس لهذا الشهر، سيحجب القمر 54% من الشمس كحد أقصى.

ويسمى بالكسوف الشمسي الجزئي، ويحدث عندما يمر القمر أمام جزء من الشمس بدلا من تغطيتها كليا، ولذلك، يظل جزء من الشمس دائما مرئيا أثناء الكسوف.

ويصل الكسوف إلى مرحلته القصوى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش)، عندما يمر محور مخروط ظل القمر بالقرب من مركز الأرض، وفقا لموقع EarthSky.org

ويحدث خسوف 30 أبريل قبل أربعة أيام فقط من وصول القمر إلى أوجه، وهي أبعد نقطة له عن الأرض. وسيكون هذا الحدث الأول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث الثاني في 25 أكتوبر، ثم لن نشهد كسوفا كليا آخر للشمس حتى عام 2023.

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