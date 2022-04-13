فاتورة سحور “فول وطعمية” بمطعم شهير تثير جدلاً واسعاً





أثارت فاتورة سحور شعبي في أحد مناطق التجمع الخامس جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب الأسعار المبالغ فيها للفول والطعمية والبيض والبطاطس.

وأظهرت الفاتورة، تكلفة سحور فول وطعمية وبيض وبطاطس وجبنة وعناب وسوبيا ومياة معدنية حاجة ساقعة، لستة أشخاص وصلت إلى 4243.68 جنيه.

وجاءت الأسعار في الفاتورة على النحو التالي: 9 فول إسكندراني 585 جنيه،1 فول زبدة فلاحي 65جنيه، 1 طعمية سادة 45 جنيه، 4 طعمية كيري 260 جنيه, 11 أومليت رومي بسطرمة 990 جنيه, 9 بطاطس 405 جنيه, 8 جبنة طماطم 368جنيه، 1 عناب 50 جنيه، 3 سوبيا 150 جنيه، 6 مياه معدنية 160 جنيه، 10 حاجة ساقعة 300 جنيه.

صحيفة المرصد