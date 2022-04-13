غامض وكان بيختبرني طوال الوقت.. طليقة بوتين تخرج عن صمتها وتكشف كواليس فترة الزواج





بعد أكثر من 9 سنوات على انفصالهما كسرت طليقة الرئيس الروسي حاجز الصمت لتحكي بعضا من كواليسه.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية زعمت زوجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابقة، ليودميلا بوتينا، أن الرئيس الروسي كان يختبرها طوال زواجهما الذي دام 31 عامًا.

ورغم كونه أحد أبرز القادة على المسرح العالمي لأكثر من عقدين من الزمن، إلا أن حياة الرئيس الروسي الخاصة يكتنفها الغموض منذ فترة طويلة.

بيد أنه في عام 2013، صارت الحياة الشخصية للرئيس حديث وسائل الإعلام عندما ظهر هو وزوجته آنذاك، ليودميلا، على شاشات التلفزيون الرسمي الروسي لإعلان سويا عن طلاقهما.

رغم الشائعات التي تحدثت خلال السنوات الأخيرة عن مشكلات تواجه زواج بوتين وليودميلا، فإن إعلان الطلاق سبب صدمة لكثير من الروس، الذين لم يعتادوا على طلاق زعمائهم عن زوجاتهم.

تشتهر مطلقة الرئيس الروسي بأنها لا تحب الإعلام.

وقالت لمراسل التليفزيون الروسي إن الاستمرار ( في الزواج) صعب بالنسبة لها.

وقالت إن الطلاق “كان متحضرا”، وإن الزوجين “سوف يبقيان دائما قريبين من بعضهما”.

وُلدت ليودميلا لأب يعمل في مصنع وأم موظفة، ونشأت في بيئة متواضعة، وعملت بعد الانتهاء من الجامعة في مصنع للآلات قبل أن تصبح مضيفة طيران.

التقت ليودميلا بوتين في منتصف الثمانينيات وسرعان ما تزوجا، لكنها زعمت أن زوجها كان دائما ما يضعها في مواقف اختبار خلال علاقتهما التي استمرت ثلاثة عقود.

وفي حديثها إلى أوليج بلوتسكي، كاتب سيرة بوتين، أوضحت ليودميلا: “القول بأن فلاديمير فلاديميروفيتش كان يختبرني طوال حياتنا معًا هو قول صحيح تمامًا”.

وأضافت:”كان لدي شعور دائمًا أنه يراقبني ويتابع القرارات التي اتخذها لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تحمل أي اختبار.”

واعترفت ليودميلا بأنها لم تقع في حب عميل الاستخبارات السوفيتية السابق على الفور.

وأوضحت: “تعودت عليه خطوة بخطوة ووقعت في حبه”.

وأضافت ليودميلا أنها لا تفكر كثيرًا في الرجل “الرديء الملابس الذي التقته خارج المسرح بينما كانت في موعد “.

وفي كتابها “الشخص الأول”، تروي ليودميلا أيضًا ذكربات عن سنواتهم الأولى معًا، وأن والدة بوتين لم تهتم بها كثيرًا.

ففي لقائهم الأول، قدمت ليودميلا نفسها وردت حماتها المستقبلية: “كان لديه بالفعل صديقة تدعى ليودا، وكانت لطيفة للغاية”.

في فصل آخر من الكتاب، ترروي ليودميلا تفاصيل حول “كلام الرئيس الغريب والمربك”.

وتتذكر قائلة: “ذات ليلة كنا جالسين في منزله وقال أتعرفين أي نوع من الأشخاص أنا الآن. بشكل عام، أنا لست بسيطًا جدًا”.

وأردف:”أوضح أنه من النوع الصامت، وأنه كان مفاجئًا إلى حد ما في بعض الأمور ويمكنه أن يهين الناس، وما إلى ذلك، وكان يقول إنه حياته تعج بالمخاطر”.

وتزوج فلاديمير بوتين وليودميلا شكريبنيفا في عام 1983. وأنجبا بنتين هما ماريا ويكاترينا، والاثنتان في العشرينات.

وآخر مرة شوهد فيها الاثنان سويا كانت في حفل تنصيب بوتين رئيسا لفترة ثالثة في السابع من مايو العام الماضي.

بوابة فيتو