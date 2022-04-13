تربية الخرطوم: وضع امتحانات الصف السادس من كافة المقررات





أكد اجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي تشمل جميع المقررات الدراسية في كافة المواد المعتمدة من المركز القومي للمناهج للعام 2012م، وأعلن أن النشرات الخاصة بوضع الامتحانات وصلت لجميع إدارات الشؤون التعليمية بمحليات الخرطوم المختلفة للعمل بها.

وأجاز الاجتماع، خطة إدارة الإعلام التربوي التي وجدت إشادات من أعضاء المجلس الذين أبدوا حولها بعض الملاحظات وأضافوا لها مقترحات أخرى، منوهين إلى وضعها ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة وتعمل وفق رؤاها وتستلهم خطواتها لتعكس الرسالة التربوية لها.

وأشار المجتمعون، إلى الجاهزية الفنية لعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي التي ستصل للمحليات السبت القادم مشيرين للجهد المقدر في معالجة جداول الامتحانات تقديرا لظروف الإخوة المسيحيين.

كما أثنوا على الحركة الدؤوبة التي تدور بمكاتب إدارات التعليم الثانوي بالمحليات التي عقدت اجتماعات مع مديري ومديرات المدارس الثانوية كل في محليته لترتيب الضمانات الكافية والتجهيزات التامة لإجراءات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السابع من مايو المقبل.

وتبدأ امتحانات الصف السادس في 20 ابريل الحالي.

صحيفة الصيحة