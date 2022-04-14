بعد تأجيله أكثر من موسم .. «العنكبوت» يشارك في ماراثون أفلام العيد





بعد تأجيله منذ أكثر من موسم، بسبب تطبيق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، قرر صناع فيلم «العنكبوت» عرضه ضمن ماراثون عيد الفطر الذي ينطلق رسميا بداية مايو المقبل، بطولة الفنان أحمد السقا ومني ذكي، ظافر عابدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداثه في إطار «أكشن ساسبنس»، حول أزمات رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه «ظافر العابدين» غير المشروعة، وتجسد فيه منى زكي شخصية مرشدة سياحية، وتتحدث باللغة الكورية في بعض المشاهد.

المصري اليوم