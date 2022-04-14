بسبب بنطلون… شاب في حيرة من أمره بين فسخ خطبته أو الإستمرار





نشرت إحدي الفتيات على العملاق “فيسبوك” إستشارة تطلب فيها معرفة اذا ما فعلته كان خطأ يؤدي إلى إنهاء علاقتها مع خطيبها الذي يقيم خارج الوطن.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) للإستشارة فقد ذكرت الفتاة إنها إرتدت بنطلون ليلة زواج أختها مما جعل خطيبها ينزعج من تصرفها ويقرر إما فسخ خطبته منها أو الإنتظار حين عودته واتخاذ القرار.

عدد من السيدات نصحتها بعدم مواصلة إستمرار العلاقة مع مثل تلك الشخصية لانها قد تتعرض لأشياء اكبر من ذلك فعليها بالإنفصال منه حتى لاترتكب خطأ في حق نفسها

الخرطوم:(كوش نيوز)