شاهد بالفيديو.. مقلب في الشارع العام بالسودان.. تقطع صيامك مقابل 60 ألف؟ أحدهم يوافق ورجل يتمسك بدينه ويقسم (لو سجلوا هذه العمارة باسمي لن أقطع صيامي)





أثار برنامج مقالب تم تصويره بإحدى المدن السودانية ضجة واسعة بسبب خطورة الموضوع الذي تمت مناقشته من خلال البرنامج.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام شابين بخداع الرجال في الشارع عبر تحفيز مقدم البرنامج للمارة بمبلغ 60 ألف جنيه نظير شرب الماء في نهار رمضان.

بينما ساعده صديقه الأخر على تنفيذ خطته في شرب المياه في نهار رمضان مستغلاً إفطاره بعذر شرعي نتيجة اصابته بمرض السكر.

الشباب وخلال جولتهم استطاعوا عكس صورة جميلة عن الشعب السوداني وتمسكه بدينه وعدم التفاته لكل الإغراءات التي تعرض عليه.

حيث رفض كل الأشخاص التنازل والضعف أمام المال رغم شرب الشاب المشارك في المقلب للمال, حيث وصلت محبة بعضهم لدينه أن منحه نفس المبلغ المعروض عليه على أن لا يخسر صيامه, في موقف نال به الاشادة والتقدير.

ومن المواقف القوية أيضاً موقف من أحد المستضافين حينما اقسم بالله أن لا يفطر حتى لو منحوه العمارة الكبيرة التي ظهر بجانبها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين