شرطة الخرطوم تكشف حقيقة إعتداء مسلحون بأسلحة بيضاء على النساء بمصلى مسجد النخيل بأمدرمان





تعميم صحفي

تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده إعتداء مسلحون بأسلحة بيضاء على النساء بمصلى مسجد النخيل بأمدرمان عليه تؤكد شرطة ولاية الخرطوم الاتي :

– بعد مقابلة مؤذن مسجد (١٩) غرب بالنخيل أفاد بأن هنالك عدد من الشباب والاطفال إعتادوا النوم بالمسجد بعد صلاة العصر يومياً و حدثت بعض السرقات بمصلى النساء إستهدفت الموبايلات والأحذية وعلى إثر ذلك قمن بعض النساء المصليات بالمسجد بالقبض على بعض الفتيات اللائي يسرقن الأحذية والموبايلات وقامت احداهن بالاتصال والاستنجاد بأهليهم

حيث حضر أهالي الفتيات وهم يحملون اسلحة بيضاء مطالبين بالإفراج عن بناتهم وتم ذلك وغادروا المسجد دون أي اشتباك او تسبيب الاذى للمصلين والمصليات

– بعد الواقعة قررت لجنة المسجد إغلاق وقفل المسجد بعد الصلوات مباشرة ولايسمح للمصلين بالنوم داخل المسجد حيث تم تعيين عدد من فرق المباحث للرصد والمتابعة.

إعلام شرطة ولاية الخرطوم