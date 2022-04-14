شاهد بالفيديو.. نجمة المسلسل السوداني الضجة (سكة ضياع) ترد على منتقديها بسبب دخولها لمنزلها في آواخر الليل





ردت نجمة السوشيال ميديا ومشجعة نادي الهلال والممثلة الواعدة سماح على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقاتهم التي تتحدث عن دورها في المسلسل السوداني الذي أثار ضجة وتابعه الآلاف.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تحدثت سماح في مقطع فيديو بررت من خلاله بعض الأمور والكواليس بالمسلسل.

حيث قالت: الدور الذي أقوم به في المسلسل يتطلب مني الظهور في شكل الفتاة المدلعة والتي تدخل لمنزلها في الساعة الثانية صباحاً.

كما ذكرت أن منادتها لأمها وأبيها في المسلسل باسم (مامي وبابي) آمر طبيعي جداً لأن الدور الذي أقوم به هو دور فتاة إبنة رجل أعمال كبير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين