شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة الثانية عشر





أغاني و أغاني _ ٢٠٢٢

(١٢)

يتواصل الحديث للحلقة الثانية توالياً عن الراحل المقيم الفنان العظيم و الأديب و المثقف متعدد المواهب الأستاذ عبدالكريم الكابلي .



في سيرة الكابلي أشعاره و ألحانه و إسهاماته الثقافية كان الحديث المختصر المغتصب قاصراً عن الإحاطة به ، خاصة فيما يلي جهده العظيم في التنقيب في سحارة التراث السوداني و إعادة تقديمه مهذباً مشذباً لائقاً بأجيال تقطعت بينها و بين التراث السبل و عاشت قطيعة بينها و بين التراث السوداني و منتجات المخيال الشعبي و مضت خلف سراب الحداثة الذي ليس دائماً فيه ما يروي ظمأ التعريف بالذات السودانية و خصوصيتها و غطاءها المعرفي الذي تحتاجه و تبحث عنه بين ضروب الفنون و الآداب .

في مستهل الحلقة الثانية عشر من حلقات هذا الموسم الذي كاد أن ينتصف دون أن يستطيع فريق عمل البرنامج تقديم ما ينتظره المشاهد كل عام ، قدمت الفنانة الشابة إنصاف فتحي أغنية ( تاني ريدة ) و هي من كلمات و ألحان الفنان الكبير عبدالكريم الكابلي ، و لم تكن في موعد الغناء الكابلي .

عاطف السماني الفنان الشاب صاحب المشروع الفني الذي لم تتضح ملامحه بعد ، رغم أنه فنان مجتهد و يأخذ قضيته الفنية على قدر من مأخذ الجد ، ( المرايا ) إحدى أعمال الفنان الكبير عبدالكريم الكابلي الخالدة كانت سهم عاطف السماني في ثاني حلقتي تذكارية الاحتفاء بروح الكابلي ، إلا أنه رغم محاولته التي لم تكن سيئة لم يستطيع ( تكليم ) مراية الكابلي .

( حسنك فاح مشاعر ) من كلمات و ألحان الفنان الكبير عبدالكريم الكابلي قدمت لنا الفنانة الشابة ( لينا قاسم ) أحد أجمل الإسهامات التي قُدمت في ذكرى عبدالكريم الكابلي .

( شذا زهر و لا زهر ) رائعة الأديب الكبير عباس محمود العقاد ، التي وضع لها الفنان الكبير عبدالكريم الكابلي لحناً عبقرياً ناسب كلماتها و قِيس على معانيها.

قدمها لنا هذا المساء الفنان الشاب الدكتور محمد دفع الله …

و رغم إعجابي بالفنان محمد دفع الله و بتجربته و جديته ، إلا أنه لم يوفق في أداءه هذا المساء و لم يكن موفقاً في مخارج حروف الكلمات و لم يحفظ القصيدة جيداً ، كما أنه قام ( بتعسيم اللحن ) و إستخدام ( حليات ) لا تناسب هذه اللونية .

و لم يكن الأستاذ مصعب الصاوي نفسه موفقاً في حديثه عن أن إجادة محمد دفع الله للإنشاد ذات علاقة بإجادة غناء إنشودة العقاد ، فمدرسة الإنشاد السائدة في أسوان و صعيد مصر حيث نشأ العقاد تختلف عن مدرسة الإنشاد التي ينتمي إليها محمد دفع الله .

الفنانة الكبيرة ( هاجر كباشي ) قدمت درساً مجانياً للفنانين الشباب حول كيفية الغناء للكبار دون تقليدهم و وضع بصمتها الخاصة على الأغنية دون تشويهها .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين