بعد أزمتهما مع النقابة.. حمو بيكا وشاكوش يكشفان خسارتهما المالية





كشف مطربا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش عن الخسارة المالية التي طالتهما بسبب أزمتهما مع نقابة الموسيقيين في مصر.

وقال بيكا، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في ببرنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس”: “خسرت 3.5 مليون في الأزمة الأخيرة في أربع شهور”.

وأضاف: “ربنا سترها، وبنعافر عشان نأكل عيش، واحنا حالياً قاعدين، وببقى تعبان نفسياً لما أغني في بلد تانية، ونسيب بلدنا اللي أحسن بلد في العالم”.

من جهته، قال شاكوش، خلال لقائه في البرنامج نفسه: “أنا خسرت شغل، ورجعت عربون شغل كتير لناس”.

وأضاف: “رجعت رقم كبير خلال 8 شهور اللي وقفتهم، ومرجع فوق الـ4 مليون جنيه”.

يُذكر أن نقابة الموسيقيين في مصر، برئاسة المطرب الكبير هاني شاكر، كانت قد اتخذت قراراً بمنع حمو بيكا وحسن شاكوش من الغناء.

صحيفة البيان