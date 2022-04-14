حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات





نفى مصدر خاص لصدى البلد الانباء المتداولة حول فسخ تعاقد رامز جلال مع شبكة mbc بعد تراجع مشاهدات حلقات برنامجه الجديد رامز موفي ستار.

وأكد المصدر أن البرنامج الذي يقدم هذا العام برعاية الهيئة العامة للترفيه وللعام الثاني بمدينة الرياض حقق أكثر من 730 مليون مُشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.

حصد البرنامج 29 مليون مُشاهدة عبر يوتيوب و47.5 مليون بـ فيسبوك و483.5 مليون سناب شات، و2.5 مليون بـ إنستجرام و38.5 مليون عبر تيك توك طبقا لشبكة mbc.

كما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الاجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومين من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال.

واستقبل البرنامج في أحدث حلقاته مساء أمس، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية في حلقة مُثيرة.

ويشهد برنامج “رامز موفي ستار” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.

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