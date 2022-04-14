ظاهرة ليست طارئة أو سطحية





أحمد حسين آدم

استمعت للتسجيل المقيت الموغل في العنصرية و التخلف و الاستلاب، و الذي انتهك كافة المعايير و الخطوط الحمراء الدينية، والأخلاقية، و الانسانية، و المهنية، و ذلك في التسجيل الصوتي أثناء محاكمة المخلوع. حيث سب أحد المحامين الدين في نهار رمضان ، و تفوه بألفاظ عنصرية نابية ضد الأستاذ لقمان أحمد مدير التلفزيون السابق ، حيث قال ” العبد أبنخرين ” و غيرها من ألفاظ يعف اللسان عن ترديدها …

ياله من مريض، مستلب و متخلف خارج أطر و سياقات التاريخ و العصر و القرن الذي يعيش فيه! الغريب في الأمر أن زميله الآخر كان متماهيا و مستمرئا لتعليقاته البذئية و التي تنم عن مرض عنصري عضال و حالة انكار عميقة شائهة لمعني و مغزي تكوين و هوية السودان الأصيلة المتفردة الرائعة.

المؤسف و المحزن، أن هذه الظاهرة ليست طارئة او سطحية، فسبق أن عالجها و خاطبها العلامة فرانسيس دينج، تحت عنوان ” المسكوت عنه” ، كما أن المرحوم الدكتور منصور خالد قد ناقشها باستفاضة في كتبه و أسفاره ، هذه الظاهرة المرضية المتخلفة عميقة الجذور في المجتمع السوداني و الذي يعاني الكثيرين منه من أزمة هوية خطيرة و انكار غريب للذات .

المهم ، يجب أن تمثل هذه الحادثة المقيتة نقطة تحول حقيقية و صادقة ضد العنصرية و أدعيائها الفجرة…..

نعم، يجب أن لا تمر مرور الكرام ، يجب أن يعاقب هذه الدعي المتخلف علي جرمه الذي اقترفه منتهكا كافة المعايير و الاعتبارات المذكورة آنفا،

إن هذه الفعلة الشنعاء و الاساءة البالغة ليست ضد لقمان أحمد وحده ، بل انها اساءة ضد الشعب السوداني و أخلاقه و حقيقة ذاته و تكوينه، انها ضد الدين و الانسانية و الحقوق المدنية و السياسية ، بالتالي هي قضية رأي عام حقيقية… لذلك، علي المحامين و القانونيين كافة إدانة هذه الاساءة الشنيعة، فهي بحق اساءة للقانون و أهل مهنته الكرام ، كما أدعوا كافة قوي المجتمع السوداني لادانة هذه الحادثة …

كما أناشد الأستاذ لقمان الي متابعة هذه القضية عبر القضاء، و ألا يتنازل مهما كانت الضغوط و المغريات ، فلتكن هذه نقطة فارقة لتغيير المفاهيم و القوانين و الممارسات تجاه هذه الظواهر المتخلفة التي قسمت بلدنا و أدخلته في حروب مع ذاته…

ادارة وكالة سونا التي حذفت التسجيل المقيت قد ارتكبت خطأ مهنيا و اخلاقيا، يجب أن تحاسب عليه كذلك ، كان المفروض أن تقف الي جانب لقمان ” زميل المهنة” …. محزن …

أحمد حسين آدم

صحبفة التحربر