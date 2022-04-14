ضبط شبكة إجرامية تنشط في توزيع المخدرات





وضعت الشرطة أمس، حدّاً لأخطر شبكة إجرامية تنشط في ترويج أخطر أنواع المخدرات بمنطقة أمبدة شمال أم درمان.

ونبهت الشرطة الى أن الشبكة الإجرامية التي تتألف من (3) متهمين، وذلك إثر مطاردة ماراثونية وتبادل لإطلاق النار مع المتهمين، منبهة الى أن الشبكة الإجرامية تستغل عربة وموترا بدون لوحات في جرائم ترويج المخدرات بسوق الكلس.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على اثنين من المتهمين، فيما تمكن المتهم الثالث من الهروب، وذلك إثر حملة نوعية شنّتها بسوق الكلس بمحلية أمبدة استهدفت مروجي الحبوب المخدرة وشبكات الإجرام.

وقال (إعلام شرطة ولاية الخرطوم)، إن قوة من شرطة أمبدة تمكنت من القبض على المتهمين وذلك عقب مُحاصرتها سوق (الكلس)، ونبّهت الشرطة الى أنها وبتضييق الخناق على المتهمين تعرضت لإطلاق نار من داخل العربة التي يقودها المتهمون، منوهةً الى أنها وبموجب ذلك تبادلت إطلاق النار مع المتهمين وتمكّنت من إصابة أحد إطارات العربة الخلفية التي يقودونها، وقالت الشرطة إن المتهمين بالرغم من إصابة أحد إطارات عربتهم، إلا أنهم أصروا على مواصلة الهرب وعدم الانصياع لأوامر الشرطة لتتم مُطاردتهم مما أدى لحادث مروري أدّى إلى كسر رجل أحد بائعي الخضار بالسوق، وأوضحت الشرطة بأن المتهمين فور ارتكابهم الحادث المروري لاذوا بالفرار تاركين عربتهم من خلفهم، إلا أنّ الشرطة تمكّنت من السيطرة على اثنين منهم وقامت بإسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج، وبتفتيش العربة التي كانوا يقودونها عُثر بداخلها على (50) زجاجة دواء مخدر ودراجة نارية (موتر) لا يحمل لوحات، ونبّهت الشرطة الى أنها وفور ذلك اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بقسم شرطة أمبدة، وما زالت توالي تحرياتها معهم على ذمة الحادثة، وكشفت الشرطة عن إصابة أحد افرادها أثناء المطاردة وتبادل إطلاق نار في قدمه أسفل الركبة مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

صحيفة الصيحة