الإعدام لطالب بكلية طب شهيرة وأجنبي متهمين بقتل نسرين





أصدرت محكمة الامتداد شرق حكماً قضى بالإعدام قصاصاً في مواجهة أجنبي بجنسية إفريقية، وطالب بكلية طب شهيرة بالخرطوم، أدانتهم المحكمة بقتل الفتاة (نسرين)، كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عاماً لسيدة ضمن المدانين.

وجاء في حيثيات المحكمة: مخالفة المدانين لنص المادة 130 من القانون الجنائي بقتل وتقطيع (نسرين) وذلك، بعد أن أبلغ شخص بالعثور على جثتها ببري، ليتم إحالة الجثة للمشرحة، و أكدت التقارير أن سبب الوفاة الطعن، وباكتمال التحريات أحالت النيابة البلاغ للمحكمة.

يذكر أن قضية الفتاة (نسرين) قد هزت الرأي العام بعد العثور على جثتها مقطعة إلى أشلاء وإلقائها في مكب نفايات بمنطقة بري شرق الخرطوم.

واستمعت المحكمة التي يترأسها القاضي طيب الأسماء لأقوال المتحري بإغلاق قضيتي الدفاع والاتهام أودعت النيابة العامة وممثل أولياء دم المجني عليها (نسرين) مرافعتيهما الختاميتين على ذمة القضية، وفي ذات الوقت أودع ممثلا دفاع المتهمين الأول والثاني مرافعاتهما الختامية، بعد أن أعلن ممثل دفاع المتهم الأول الأجنبي قفل قضيته عقب سماع ثلاثة شهود للدفاع عن موكله المتهم ، بينما أعلن ممثل دفاع المتهم الثاني طالب كلية الطب بإحدى الكليات الشهيرة، الاستغناء عن تقديم شهود الدفاع عن موكله في الدعوى.

يذكر أن المحكمة في وقت سابق كانت قد اتهمت المتهم الأول والثاني بالاشتراك الجنائي والقتل العمد على ذمة القضية، وحررت بموجب ذلك ورقة اتهام بمخالفة نص المادتين (٢١) الاشتراك الجنائي و (١٣٠) القتل العمد، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م.

فيما دفع محاميا دفاع المتهمين الأول والثاني التهمة عن موكليهما، وأن خط دفاعهما الإنكار التام.

وبحسب القضية التي سردها المتحري نقيب شرطة سيد أحمد أحمد، فإنه بتاريخ 10/1/2020م أبلغ المبلغ عمر حسن مصطفى الأمين ببلاغ يفيد في مضمون بلاغه لدى قسم شرطة امتداد ناصر الخرطوم، بأنه وجد جثة مقطعة داخل كيس بلاستيكي بلون أسود داخل قمامة بحي بري مربع (4)، موضحاً أنه بموجب ذلك تم تدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي، واستجواب المبلغ بيومية التحري بواسطة ملازم شرطة طارق محمد الحسن التابع لقسم شرطة امتداد ناصر ببري.

وأضاف المتحري أنه بتاريخ البلاغ تمت زيارة مسرح الحادثة بواسطة قسم الشرطة المختص وبرفقتهم وحدة مسرح الحادث بالخرطوم، التي تتبع للأدلة الجنائية، وأجري العمل الفني بواسطة الأتيام المختصة، مبيناً أنه بعد التحري الدقيق والمتابعة تم القبض على المتهمين وتحريك إجراءات بلاغ ضدهما، وباكتمال التحريات معهما أحيلا للمحاكمة.

الخرطوم : فايزه اباهولو

صحيفة اليوم التالي