الارصاد: تواصل درجات الحرارة إنخفاضها التدريجي فى شمال البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى إنخفاضها التدريجي في شمال البلاد، بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء من شمال وغرب البلاد وهطول أمطار خفيفة متفرقة بولاية البحر الأحمر وأجزاء من شرق جنوب وغرب البلاد. وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل غرب البلاد منخفض السودان الحراري، ويمرالفاصل المداري بالقضارف وسنار والحدود الجنوبية، ولايات كردفان ودارفور الكبرى، ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من أبوحمد، عطبرة، شندي، سنار، أم البنين وأبو نعامة.

وسيكون الطقس غانماً جزئياً في شلاتين، عطبرة، شندي الدويم، ود مدني، القضارف، كوستي، زالنجي وبابنوسة، وستشهد حلايب، رشاد، الدمازين، كادوقلي، زخات خلال الفترة الليلية، فيما تتعرض كل من الجنينة، وادي حلفا، دنقلا، كريمة، الخرطوم، الأبيض، الفاشر، النهود، نيالا والضعين لأتربة مثارة أما بورتسودان ستشهد زخات خلال الفترة النهارية.

سونا