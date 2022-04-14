شكرا اسرة سكة ضياع لانكم اديتونا الامل في عودة الدراما السودانية





( ما بين جلواك والجقر )

ما اظن في زول تاني ممكن يقول انو مشكلة الدراما السودانية بتكمن في الممثل السوداني بعد ما شاهدنا الكتير من الوجوه الجديدة الشاركت في دراما رمضان و الكتير من الاعمال الدرامية في الموسم ده .. ممكن نقول انو الموسم ده تحديدا حقق الرقم القياسي في كمية الاعمال الدرامية .. ماسورة بتاعت دراما و اتفتحت فينا .. ما عارف التمويل ده جاء من وين ؟؟؟ بس ده ما بهمنا

طيلة تاريخنا الدرامي في السودان ما كان عندنا ازمة ممثلين او ممثلين اداءهم متكلف .. ابدا والله .. مشكلتنا كانت بتكمن في المؤلفين و المخرجين .. الممثل مهما كان ضعيف لو اشتغل مع مخرج قوي ممكن يطلع من المسلسل بطل و نجم من الدرجة الاولى .. و المخرج لا يمكن انو ينجح في عمل درامي السيناريو بتاعو ركيك و تافه .. يبقى اذا اتوفر عندنا سيناريو ظااابط و مخرج (شفت) تاكدوا انو العمل ح يطلع السماء .. و دي الحاجة الالتفتوا ليها القائمين على مسلسل ( سكة ضياع ) .. ناس سكة ضياع ديل لا يمكن انو يكونوا وجدوا ليهم سيناريو سمح و طوالي اشتغلو عليهو سريع و طلعو المسلسل بالشكل ده .. اكيد بكونوا ( خمروا ) السيناريو فترة طويلة .. ده شغل اتعمل بي حب بدون استعجال .. اي عمل درامي ما بيكون فيهو محتوى مفيد بيعالج مشكلة او بيلفت الانتباه لقضية محددة ما ممكن باي حال من الاحوال اننا نسميهو عمل درامي .

اسرة سكة ضياع ما قدموا عمل بعالج قضية واحدة بس .. قدموا عمل بيعالج عدة قضايا اجتماعية و بيلفت انتباهنا لعدة شرائح و فئات مجتمعية .. ما كده بس .. كمان قدموا وجوه جديدة لو استمرت بنفس الاداء ح تسيطر على الساحة الفنية في السودان .

حقيقي كده يا جماعة العمل الدرامي لو ما كان فيهو ( افيهات ) ما ح يصبح عمل درامي ولا ح يقدر يستقر في ذاكرة المشاهد لانو ( الإفيه ) هو الوحيد القادر على انو يجعل العمل موجود في ذاكرة المشاهدين لعشرات السنيين .. و ( الإفيه ) لو ما انتشر وسط المجتمع ما بيبقى ( إفيه ) و للناس المابتعرف ( الإفيهات ) نقول ليهم ده مصطلح فرنسي استخدموهو المصريين لوصف اي جملة مضحكة داخل العمل الدرامي ليها تاثير كوميدي .. و اسرة ( سكة ضياع ) استطاعت انو تخلق عدة إفيهات داخل الحلقة الواحدة عشان كده انا متاكد انو العمل بتاعهم ده ح يظل موجود في ذاكرة الشعب السوداني لعشرات السنيين .. و غالبا” يا جماعة الافيهات دي ما بتكون موجودة داخل السيناريو .. دي حاجات بيصنعها الممثل المحترف اثناء التصوير .. الممثل البيدرس الشخصية الحيقدمها كووويس .. اغلبها خروج عن النص .. الممثل الشاطر ما بيحفظ السيناريو و ينفذوا بحذافيره .. الممثل الشاطر بيفهم النص و يشتغل عليهو بطريقته الخاصة ذي الفنان المبدع الاسمو هاني عوض الله او ( كابوس ) او ( ابو الدبش ) و ذي الزولة السمينة المبدعة جدا و الحايكون عندها مستقبل كبير ( مفاز بشرى ) او ( تونة ) .

اسرة سكة ضياع نجحوا نجاح غير مسبوق في الأداء خاصة ابو الدبش و معلم المخدرات (جاديقا ) .. استطاعوا باحترافية كبيرة انو يجسدوا الشخصيات بدرجة كبيرة جدا” .. و دي شخصيات موجودة داخل مجتمعنا .. المسلسل ما قدم حاجة خارج المجتمع .. عكس لينا صورة المجتمع الحقيقية .. و العمل الدرامي لو ما قدم صورة طبق الاصل للمجتمع ما ح ينجح ابدا .

احمد الجقر زول مبدع و طموح جدا” و سعى من زمان انو يكون متفرد و استطاع انو يترك كل الانتقادات الاتوجهت ليهو زمان خلف ضهره و يشتغل على نفسه عشان كده قدر انو يقدم الموسم ده عمل درامي ضخم و ناااجح بكل المقاييس بالرغم من بعض الاخفاقات في التصوير و الصوت و الأداء في المشاهد الأسرية لكن ده ما بخلينا اننا نقول انو مسلسل احمد الجقر يعتبر نمبر ون و انو الجقر ممكن يصبح محمد رمضان السوداني .

اما اسواء عمل درامي في تاريخ الدراما السودانية هو العمل القدموا اخونا المبدع ( جلواك ) .. ايوة جلواك ده زول مبدع فعلا” لكن للاسف ما استخار في ( سري للغاية ) .. جلواك كان قاعد فاضي و قام كتب ليهو سيناريو فطير جدا و اتخيل انو ده عمل مختلف .. يعني معقول الشعب السوداني العايش ليهو كم سنة في ( رعب ) حقيقي ممكن نقدم ليهو مسلسل رعب ؟؟ و كمان في رمضان ؟؟ مسلسل مقدمته اكبر و اطول من محتواه ؟؟ تصوير ضعيف و هندسة صوت فاشلة و سيناريو ركيك و أداء فاشل جدا” .. جلواك ده خرب كل اعماله الجميلة بالعمل القدمو لينا ده لانو جلواك عايز يكون ممثل و مؤلف و مقدم برامج و كوميدي و كده ما بنفع .. جلواك ده هسه لو كان قدامي كنت ح ادقو بي صوط ( ابو الدبش ) لانو عول على نجاح العمل بسبب اعتماده على سمعته و اسمه بس .

جلواك اجتهد شديد لدرجة انو اصبح شغال دعاية للمسلسل من صفحته و الكارثة الاكبر انو معترض على النقد الساخر الاتوجه للمسلسل .. النقد الساخر ده يا جلواك من ادوات النقد و كان ممكن تتعامل معاهو باحترافية مش بالهجوم .. ما ح نكذب عليك او نجاملك .. لازم تعرف انك فشلت و تعرف انو الفشل هو بداية الطريق للنجاح .. لازم تستفيد من الفشل ده عشان تقدر تقدم للدراما السودانية عمل جميل .. اذا سالتك و قلت ليك يا جلواك عملك ده هسه بعالج ياتو قضية ؟؟ ح تقدر ترد علي ؟؟ اي عمل ما بسلط الضوء على قضية او يلفت انتباه الناس لقضايا مهمة ما بيكون عندو فايدة .. الفن رسالة .. و مسلسلك ده مافيهو ولا ربع رسالة و الله يعوض الشركة الانتجت العمل .

شكرا” اسرة سكة ضياع لانكم اديتونا الامل في عودة الدراما السودانية و اكدتوا انو الدراميين السودانيين قادرين انهم يساهموا باعمال ترفع من شأن الدراما السودانية و انو بلدنا لسه فيها مخرجين قادرين انهم يصنعوا نجوم سينمائية عظيمة .. المخرج الشاطر هو القادر انو يصنع من ( رؤى ) و ( ريان ) ممثلات ناجحات و انو يكتشف مواهب جديده .. و لو كنت مخرج سينمائي كنت ح اصنع من ( رشدي الجلابي ) ممثل يتفوق على اسماعيل يس و عادل امام .

شكرا المخرج هيثم الامين و شكرا للجقر و كل الشكر للفنان هاني كابوس اللمساتو كانت ظاهرة في الاخراج و اداء بعض الممثلين .

نزار العقيلي