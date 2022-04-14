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شاهد.. صور سيلفي لنجوم “سكة ضياع” خلف الكواليس تحصد آلاف الإعجابات على منصات التواصل

2022/04/14
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سكة ضياع
سكة ضياع

حصدت صور سيلفي لنجوم المسلسل السوداني “سكة ضياع” التقطت خلف الكواليس، آلاف الإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي.

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ولاقى المسلسل ونجومه شهرة واهتمام واسع من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح الحديث عنه التريند على المنصات.

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ومسلسل (سكة ضياع) هو دراما سودانيه تحاكي الواقع لكثير من الشباب، وتتضمن احداث لم يتم اظهارها من قبل في الدراما السودانية.

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المسلسل من بطولة دكتور جلال حامد، عثمان اوسو، أحمد الجقر، والممثلة رؤي محمد نعيم سعد، وهاني كابوس ورؤي كمال، وآخرين، اخراج هيثم الأمين.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/04/14
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