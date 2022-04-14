شاهد.. صور سيلفي لنجوم “سكة ضياع” خلف الكواليس تحصد آلاف الإعجابات على منصات التواصل





حصدت صور سيلفي لنجوم المسلسل السوداني “سكة ضياع” التقطت خلف الكواليس، آلاف الإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي.

ولاقى المسلسل ونجومه شهرة واهتمام واسع من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح الحديث عنه التريند على المنصات.

ومسلسل (سكة ضياع) هو دراما سودانيه تحاكي الواقع لكثير من الشباب، وتتضمن احداث لم يتم اظهارها من قبل في الدراما السودانية.

المسلسل من بطولة دكتور جلال حامد، عثمان اوسو، أحمد الجقر، والممثلة رؤي محمد نعيم سعد، وهاني كابوس ورؤي كمال، وآخرين، اخراج هيثم الأمين.

الخرطوم: (كوش نيوز)