شاهد بالفيديو.. خلال استضافة معها على الهواء.. فتاة سودانية تصف بعض الشباب بـــ(الخيابة) ومتابعون يردون عليها انتي (مكنة)





استضاف أحد الشباب الصاعدين عبر برنامجه الذي يتم تصويره من الشارع العام ومن بعض الجامعات فتاة وضح أنها طالبة جامعية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد سأل المذيع الفتاة التي قام باستضافته عن رايها في تصرفات بعض الشباب الذين يقومون بعمل الماسكات والكريمات؟.

رد الفتاة جاء صريح وعفوي, حيث أجابت بكلمة واحدة (دي خيابة) وتصد بعبارتها الشباب الذي يتجهون لمحلات التجميل لعمل هذه المستحضرات.

من جانبهم فقد أشاد عدد كبير جداً من المتابعين بتصريح الفتاة والذي تم وصفه بالقوي والمعبر, حيث رد كل منهم بطريقته الخاصة, وكان الرد الأكثر تكراراً يا بنت انتي (مكنة) في إشارة منهم لإعجابهم القوي بردها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين