الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة بالبلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى انخفاضها التدريجي في شمال البلاد.

بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء من شمال وغرب البلاد .

كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة متفرقة بولاية البحر الأحمر وأجزاء من شرق جنوب وغرب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لتوقع حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن من أهم معالمه مرتفع جوي يغطي شمال غرب أفريقيا، ويمتد ليشمل غرب البلاد منخفض السودان الحراري، ويمر الفاصل المداري بالقضارف وسنار والحدود الجنوبية، ولايات كردفان ودارفور الكبرى، ومن المتوقع أن يكون الطقس صافياً ومشمساً فى كل من أبوحمد، عطبرة، شندي، سنار، أم البنين وأبو نعامة.