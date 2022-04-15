ضبط متهم يقوم بتزوير مستندات رسمية





ضبطت الإدارة العامة للشرطة الأمنية متهم يعمل على تزوير الشهادات الجامعية والأرقام الوطنية داخل منزله جنوبي الخرطوم، كما تشمل شهادات سودانية وشهادات بحث لأراضٍ سكنية وغيرها من الشهادات.

وبحسب(المكتب الصحفي للشرطة) فان معلومة توفرت للشرطة الأمنية بضبط شهادة سودانية مزورة للتوثيق، على إثرها تمكن فريق الشرطة الأمنية بوزارة التربية والتعليم إدارة الامتحانات من ضبط حامل الشهادة وبالتحري معه أرشد إلى الشخص الذي استخرجها له وتوالت الشهادات المزورة، وكانت كل المعلومات تشير إلى نفس الشخص، حيث كون فريق عمل من عدد (2) ضباط و(12) فرداً، لجمع المعلومات ووضع خطة محكمة للايقاع به، تحت إشراف مدير الدائرة، وبموجب أمر تفتيش صادر من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تم تفتيش المنزل بحضور شهود عيان.

وأسفر التفتيش عن ضبط عدد (1) ماكينة اسكنر وشاشة وماكينة تصوير وجهاز حاسوب بملحقاته اضافة لشهادات ميلاد سودانية وشهادت جامعية وشهادات معلمين قادمين من دولة حدودية تم فتح بلاغ بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة المتهم.

وبحسب الشرطة فإن المنزل الذي تمت فيه المضبوطات مستأجر لافراد الشبكة الذين يعملون في تزوير المستندات وما زالت التحريات مستمرة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة الصيحة