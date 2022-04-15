التعليم العالي : التأمين على فتح الجامعات بعد عيد الفطر





أمنت الحكومة و مدراء الجامعات الحكومية على بذل الجهود و الترتيب الجيد لفتح الجامعات بعد عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع

وزير التعليم العالي و البحث العلمي المكلف ؛ محمد حسن دهب بمديري الجامعات الحكومية الجدد بحضور عضوي مجلس السيادة ؛ عبدالباقي عبدالقادر و سلمى عبد الجبار و الأمين العام المكلف للوزارة علي الشيخ السماني الأمين.

و بحسب تعميم لوزارة التعليم العالي فقد أكد الاجتماع على أن يكون العمل بالجامعات مهني و الابتعاد عن الخلافات السياسية و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع و بذل الجهود و الترتيب الجيد لفتح الجامعات بعد عيد الفطر المبارك.

و أكد وزير التعليم العالي المكلف ؛ محمد حسن دهب السعي الجاد لانجاز الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات مبيناً أنه تبقت خطوة أخيرة لإصدار المنشور من وزارة المالية ، موجهاً مدراء الجامعات برفع مقترح تشكيل مجالس الجامعات حتى يتم رفعها لجهات الاختصاص لاصدار قرار بها.

و شدد على ضرورة وضع خطة عاجلة لتخريج الدفعات المتراكمة مشيراَ إلى ضرورة استيعاب الأساتذة المفصولين بواسطة لجنة إزالة التمكين و إعادتهم بعد صدور قرارت المحكمة ، مؤكداً على ضرورة الوضع في الاعتبار مزاولة العمل في النشاطات اللاصفية بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

و أوضح دهب أن نواب مدراء الجامعات الذين لم يتم اعفائهم سوف يتم رفع خطاب بخصوصهم و تعيين نواب للجامعات التي تضمن قانونها ذلك، مشيراً إلى وجود مساعي لحل مشاكل سكن الطلاب والطالبات مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب و جهات أخرى.

باج نيوز