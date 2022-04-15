التعليم العالي : التأمين على فتح الجامعات بعد عيد الفطر
أمنت الحكومة و مدراء الجامعات الحكومية على بذل الجهود و الترتيب الجيد لفتح الجامعات بعد عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع
وزير التعليم العالي و البحث العلمي المكلف ؛ محمد حسن دهب بمديري الجامعات الحكومية الجدد بحضور عضوي مجلس السيادة ؛ عبدالباقي عبدالقادر و سلمى عبد الجبار و الأمين العام المكلف للوزارة علي الشيخ السماني الأمين.
و بحسب تعميم لوزارة التعليم العالي فقد أكد الاجتماع على أن يكون العمل بالجامعات مهني و الابتعاد عن الخلافات السياسية و الوقوف على مسافة واحدة من الجميع و بذل الجهود و الترتيب الجيد لفتح الجامعات بعد عيد الفطر المبارك.
و أكد وزير التعليم العالي المكلف ؛ محمد حسن دهب السعي الجاد لانجاز الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات مبيناً أنه تبقت خطوة أخيرة لإصدار المنشور من وزارة المالية ، موجهاً مدراء الجامعات برفع مقترح تشكيل مجالس الجامعات حتى يتم رفعها لجهات الاختصاص لاصدار قرار بها.
و شدد على ضرورة وضع خطة عاجلة لتخريج الدفعات المتراكمة مشيراَ إلى ضرورة استيعاب الأساتذة المفصولين بواسطة لجنة إزالة التمكين و إعادتهم بعد صدور قرارت المحكمة ، مؤكداً على ضرورة الوضع في الاعتبار مزاولة العمل في النشاطات اللاصفية بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
و أوضح دهب أن نواب مدراء الجامعات الذين لم يتم اعفائهم سوف يتم رفع خطاب بخصوصهم و تعيين نواب للجامعات التي تضمن قانونها ذلك، مشيراً إلى وجود مساعي لحل مشاكل سكن الطلاب والطالبات مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب و جهات أخرى.
باج نيوز
2 تعليقات
ياريت تلغوا شئ اسموا سياسة واحزاب من الجامعات واي استاذ يتحدث عنهم يفصلوا
المرتبات أولا لا يمكن أن يطبق الهيكل الراتبي الجديد للمؤسسات الأمنية في رمشة عين ويظل أساتذة الجامعات تحت رحمة السلطات رغم النفس الطويل الذي تحلو به، وفي كل يوم يتم تدقيس الدقوسات بكرة بتحلا، هل نعشم في المدراء الجدد لا وولا أعتقد ذلك.