تويتر يتحرك ضد عرض شراء من قبل إيلون ماسك





أعلن مجلس إدارة تويتر في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيتحرك ضد عرض شراء من قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

فقد اعتمدت الشركة اليوم الجمعة، خطة لحقوق المساهمين لحماية نفسها من عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمه ماسك بقيمة 43 مليار دولار.

وكان الملياردير الأميركي عرض شراء شركة تويتر، بعد أيام فقط من إعلان رفضه الاستمرار في عضوية مجلس إدارة تويتر.

شراء الأسهم المتبقية

من جهتها، ذكرت تويتر أمس الخميس أن ماسك، الذي يمتلك حاليا نحو 9% من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، قدم خطابا إلى الشركة يوم الأربعاء يتضمن اقتراحا بشراء الأسهم المتبقية في تويتر، التي لا يملكها. وعرض 54.20 دولار للسهم.

وقال “استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن تكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فعالة ومع ذلك أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم تلك الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي، إذ تحتاج للتحول إلى شركة خاصة”.

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