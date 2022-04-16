شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة الثالثة عشر





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

(١٣)

مفردة النسيان و ورودها في الغناء السوداني في سياق عتاب المحبين ، و ضمن سياقات أخرى تتعدد حسب الحالة الشعرية ، كان النسيان محوراً للحلقة الثالثة عشر من حلقات هذا الموسم .

( ما خلاص نسيتنا و خليتنا ) و الكلمة فيها كانت للشاعر الكبير الجنرال عوض أحمد خليفة و اللحن للفنان الكبير عبدالكريم الكابلي ، إستمعنا لها في مستهل حلقة اليوم بصوت و أداء الفنان شكرالله عزالدين ، و ما يدهشني أن الفنان شكرالله عزالدين و رغم سنينه الطوال في هذا الوسط و خبرته المفترضة لازال يؤدي أداء الهواة المبتدئين و يمارس عادة خم الغناء خماً و الخروج عن الزمن و هو الأمر الذي لا يتناسب و سني خبرته .



( آخر مطاف ) أغنية الفنان الكبير حيدر بورسودان قدمتها لنا هذا المساء الفنانة لينا قاسم .

و الفنان الكبير حيدر بورسودان ظاهرة فنية هامة خلال حقبة نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات من القرن الماضي ، فقد إستطاع فرض فكرة قبول المتلقي لعازف الكيبورد المغني و فرقة الرجل الواحد التي تحيي حفلات خاصة و عامة و هو أمر نجح الفنان حيدر بورسودان في فرضه على المتلقين و سار خلفه الكثير من المغنيين .

الذكرى المنسية من كلمات الشاعر جمال عبدالرحيم و من ألحان الفنان الكبير النور الجيلاني .

تغنى بها هذا المساء الفنان مأمون سوار الدهب .

و إشكالية مأمون سوار الدهب أنه لا يزال لم يستطيع صناعة أسلوبه الخاص و بصمته الصوتية و ظل يمارس لعباً بصوته أثناء الغناء بحيث أنه يبدو كمن يقدم عرضاً متعدداً لأصوات و أساليب مختلفة في كل أغنية يغنيها .

( ما بنسى ليلة كنا تايهين في سمر ) من كلمات الشاعر الكبير محمد بشير عتيق و من ألحان الفنان الكبير عبدالكريم عبدالله ( كرومة ) .

تغنى لنا بها في حلقة اليوم الفنان أحمد محمد عوض ، و كان أداءه جيداً ، إلا أنه كان بأمكانه تقديم أداءً أفضل إن أقدم على تقديم الأغنية على طريقة المغنيين الشعبيين لا على طريقة مغني الحقيبة .

في ختام حلقة اليوم ، قدمت لنا الفنانة مكارم بشير أغنية ( خلاص إرتحت من حبك ) و هي أحد أعمال الفنان الكبير حسن خليفة العطبراوي .

أداء الفنانة مكارم بشير يظل يشوبه نقص التوفيق بين ميلها لطريقة أداء الفنان عمار السنوسي و طرائق غناء الأصوات النسائية الكلاسيكية ، و هو أمر بشيء من الإجتهاد و تثقيف الذات تستطيع مكارم بشير الوصول إلي تحقيقه ، و تحقيقه يعني أننا سنشهد فنانة حقيقية و ليس مجرد نسخة أنثوية من الفنان عمار السنوسي ليس على مستوى أسلوب الأداء فقط و إنما حتى على مستوى طريقة إمساك المايكرفون و الأداء الحركي .

غداً إن شاء الله ،،،

كمال الزين