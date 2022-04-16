غضب عارم ومغادرات بالجملة من قروب سوداني شهير بفيسبوك على إثر دعوة مشاهير لإفطار رمضاني





أثارت دعوة أدمن قروب “رفقة العمر” سارة الشيخ لمشاهير ورجال أعمال، لإفطار رمضاني للقروب، متجاوزة الأعضاء، غضب عارم وسط القروب، ومغادرات بالجملة، احتجاجاً على تجاهلهم.

وهددت أدمن القروب بحظر أي انتقاد على الدعوات أو رأي سلبي، وعلقت وفاء حيدوب: كل المشاكل دي جات بسبب عدم إستشارة الأعضاء وخصوصاً المشاركين في المساهمات في الشير في الفطور بما أنهم دافعين فلهم حق التشاور.

واضافت: ومن الديمقراطية الأخذ بآراء الأعضاء قبل إتخاذ القرارات الفردية، و فرض أشخاص قد لا يكونوا مقبولين بالنسبة لهم وهذا من حقهم، و التهديد و الوعيد لا يجلب إلا السخط و الكراهية، الشعب ده بفقد روحه عشان إستفزاز ما بهمه الحظر من قروب.

وقال الصحفي عمار موسى: “البت الاسمها سارة دي القروب دا عاملاهو شركة خاصة ياخ حتى اللوقو عاملة فيهو صورتا”، فيما سخرت أخرى منها قائلة: (البت المعلقة صورتها فوق في البوستر دي شنو).

وحددت أدمن القروب سارة الشيخ والمقيمة بتركيا؛ اليوم السبت 15 رمضان، موعدا للإفطار في صالة تحفتي.

ووزعت دعوات مصحوبة بصورتها في أعلى كرت الدعوة؛ إلى رجال أعمال ونجوم المجتمع من فنانين؛ أبرزهم دعوة إلى رجل الأعمال أسامة داؤود؛ والفنانة ندى القلعة والاعلامي حازم حلمي والفنان عاصم البنا وغيرهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)